  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار أثناء جنازة معتز الشمالي

الخميس 15 أغسطس 2019 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار أثناء جنازة معتز الشمالي


الرملة /سما/

قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما متأثرًا بجراحه الخطيرة جراء إصابته بجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة، مساء اليوم، الخميس، وهي الجريمة القتل الثانية التي تشهدها المدينة اليوم، في موجة عنف استثنائية. 

ووفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة، فإن جريمة القتل حدثت خلال تشيع جثمان الشاب معتز الشمالي الذي قتل في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق، في بيان مقتضب، أنها تلقت بلاغًا عن إطلاق نار مكثف في حي الجواريش بمدينة الرملة، مساء اليوم؛ وأضافت أن قواتها هرعت إلى المكان، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية.

وادعت التحقيقات الأولية للشرطة أن خلفية جريمة قتل الشمالي، جنائية، وتحقق في إمكانية أن يكون مطلق النار قد وصل إلى المكان، بينما كان يجلس الضحية مع عدد من أصدقائه، وأطلق عليه النار وفر من المكان.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا في الساعة 01:34 من فجر اليوم، الخميس، يفيد بإصابة شاب في المدينة. ووصل عدد من المسعفين إلى المكان، وتبين أنه قد فقد الوعي وتوقف قلبه عن النبض ولا يتنفس.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

حماس ترد على تهديدات "غانتس" باغتيال السنوار

بعد رفضه مبلغا من حاجة.. مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار أمني سعودي!

لهذا السبب .. إسرائيل تخصم مجددًا 13 مليون شيكل من أموال السلطة

موجة شديدة الحرارة تصل لـ 44 تضرب البلاد

مرشح للرئاسة الأمريكية يقترح استخدام ورقة المساعدات للضغط على إسرائيل

تغير كبير في شكل فضل شاكر في أحدث ظهور له!- (فيديو)

الأخبار الرئيسية

22

بالصور.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن بالقدس

999

صور ..الاحتلال : اصابة جندي اسرائيلي في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ واصابة اخر بجراح خطيرة

السنوار

الاحتلال: حماس تخطط لخطوة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية

ممارسات الاحتلال تجر المنطقة لحرب دينية.. الكشف عن تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة اليوم

نتنياهو

اولمرت: نتنياهو يعادي السلطة ويعتبرها العدو الخطير ولا يملك أي استراتيجية بشأن غزة!