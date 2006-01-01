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الاحتلال: حماس تخطط لخطوة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية

الخميس 15 أغسطس 2019 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: حماس تخطط لخطوة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

زعم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن حماس ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسعى لتفجير الاوضاع في المنطقة قبل حلول الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر/ ايلول المقبل.

وقال المحلل العسكري في واللا "أمير بوخبوط" إن جيش الاحتلال يعتقد بأن "حماس" تخطط لتصعيد الوضع في المنطقة في سبتمبر مع بداية العام الدراسي، قبل انتخابات "الكنيست"، لاسيما مع تأزم الاوضاع في قطاع غزة.

وادعى الموقع بأن تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار الأخيرة، تدل على نية "حماس" وفصائل المقاومة لتصعيد الأوضاع في المنطقة قبل الانتخابات الاسرائيلية، لاسيما في ظل عدم وجود حلول لفك الحصار عن قطاع غزة وازدياد الاوضاع تازماً على الصعيد الاقتصادي.

وكان السنوار كشف عن عقد لقاء عالي المستوى من القيادة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بحضور قيادة كتائب القسام وسرايا القدس واستمر ست ساعات، مؤكدا أن الاجتماع ناقش تفاصيل مشروع المقاومة والتحضيرات والترتيبات للتحرير والعودة وصد العدوان على غزة.

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