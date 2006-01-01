صور ..الاحتلال : اصابة جندي اسرائيلي في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ واصابة اخر بجراح خطيرة

القدس المحتلة/سما/

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ان شابين فلسطينيين طعنا مساء اليوم جنديا من حرس الحدود في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة ما أدى إلى إصابته بجراح متوسطة فيما تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن وقتله وإصابة رفيقه بجراح خطيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان جنود حرس الحدود قتلوا منفذ عملية الطعن بالرصاص اثر تنفيذه العملية فيما اعلن الاحتلال عن إغلاق المسجد الأقصى.

وحسب مصادر مقدسية قامت شرطة بإطلاق الرصاص باتجاه احد الشبان وقتلته عند باب السلسلة من الجهة الخارجية وصايب اخر بجراح خطيرة كما اصيب حارس الأقصى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه.

وأفادت الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك.

يتبع-