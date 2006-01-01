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السعودية تمتلك أكبر احتياطات الذهب يليها لبنان

الخميس 15 أغسطس 2019 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تمتلك أكبر احتياطات الذهب يليها لبنان


سما / وكالات/

بلغت احتياطات الدول العربية من الذهب في أغسطس الجاري نحو 1300 طن من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم، في حين تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، ما يشكل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر.

وحسب مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطيات السعودية هي جزء من احتياطاتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب.

ووفق بيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي" فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريال (نحو 496.5 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن دولة لبنان تأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية باحتياطيات ذهبية تبلغ 286.8 طن، ومن ثم الجزائر بـ 173.6 طن، تليها ليبيا بـ 116.6 طن، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي 96.3 طن.

يشار إلى أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.

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