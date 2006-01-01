اصابة 3 جنود اثر انقلاب مركبة عسكرية اسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

اصيب 3 جنود اسرائيليين اليوم اثر حادث انقلاب مركبة عسكرية في مستوطنة "أوريم" بالنقب.

وذكرت مصادر عبرية ان مركبة من نوع "ديماكس" العسكرية انقلبت على طريق 234 بالقرب من مستوطنة أوريم، مضيفا ان التحقيقات كشفت ان سبب الحادث تجاوز مركبة مدنية للمركبة العسكرية وقطع طريقها، مما أدى إلى ذعر السائق، وانحراف حاد إلى اليمين وانقلاب المركبة العسكرية.

وأضافت ان السائق وجنديين اخرين اصيبا بجروح مختلفة، تم نقلهم جميعا الى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج، فيما بدأ الجيش التحقيق في ملابسات الحادث.