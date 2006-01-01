نجمة بـ"صراع العروش" تتهم إسرائيل باختطاف ابنتها

لندن /سما/

اتهمت نجمة مسلسل "صراع العروش" البريطانية، شرطة الاحتلال الإسرائيلي باختطاف طفلتها، التي تركتها بعهدة إحدى صديقاتها لتلقي العلاج.

وقالت جوزفين غيلان إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اختطفت طفلتها غلوريا البالغة من العمر 8 أشهر، الأحد الماضي بعد تركها لدى إحدى صديقاتها للعلاج من إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان خضوع الممثلة البريطانية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، بناء على أوامر سلطات رعاية الطفل، إلا أن جوزفين قالت: إنها لم تكن على دراية بما فعلته الشرطة، ولم تكن في المنزل حينما اختطفت طفلتها.

وأشارت غيلان وهي تحمل الجنسية الإسرائيلية، إلى محنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن الشرطة هددت صديقتها بسجنها إذا لم تمنحهم الطفلة، كما قالت جوزفين: إنهم سرعان ما منحوا طفلتها إلى عائلة أخرى.

ووصفت ما حدث بأنه أمر مخز، وطالبت السلطات الإسرائيلية بإرجاع طفلتها.

وليس لدى جوزفين أدنى فكرة عن مكان طفلتها، حيث لا يسمح لها بزيارتها أو رؤيتها.

وكشفت التقارير أن أخذ الشرطة للطفلة تم بأمر من المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن الممثلة البريطانية انتقلت إلى إسرائيل بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلتها. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، يعد أحد الأسباب الرئيسية لانتقال جوزفين لإسرائيل، هو خوفها من أخذ سلطات رعاية الأطفال البريطانية ابنتها بعيدا عنها.