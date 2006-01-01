  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشرع بحملة اعتقالات واختطاف لكوادر فتح في القدس

الخميس 15 أغسطس 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع بحملة اعتقالات واختطاف لكوادر فتح في القدس


القدس المحتلة / سما /

- شرعت قوات الاحتلال ومخابرته، اليوم الخميس، بحملة اعتقالات واختطاف طالت عددا من أبناء حركة فتح في مدينة القدس عقب نجاح مئات المصلين في عيد الأضحى في منع اقتحام المسجد من قبل قوات الاحتلال التي أعتدت على المصلين في عد الأضحى.

وأفادت مصادر محلية في القدس أنه جرى اعتقال عدد من أبناء حركة فتح في القدس بينهم أمين سر حركة فتح في العيساوية ياسر درويش، والحاج عوض السلايمة مسؤول المقدسات في إقليم القدس، وكذلك اعتقال نشطاء عرف منهم: عرين الزعانين، وأصالة خلف، وأحمد الشاويش.

كما استدعت مخابرات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني إلى مركز تحقيق القشلة بالقدس المحتلة.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور لوكالة الانباء الرسمية، "يبدو أن هنالك مخطط اسرائيلي قادم تجاه المسجد الأقصى وهذه الاعتقالات لا تنذر بخير، إذ أن الاحتلال يهدف من هذه السياسة إلى تنفيذ مخطط الاحتلال بالسيطرة على المسجد الأقصى وكان ذلك واضحا في تصريحات وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال بتغير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، ولكن نحن نقول للاحتلال أن المساس بالأقصى هو لعب بالنار وأن فتح ستقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات إلى جانب شعبنا الفلسطيني والمقدسيين، وستواجه مخططات الاحتلال بإرادة صعبة ولن يمر هذا المخطط".

وأضاف: إن أي سياسة جديدة ستفرض داخل المسجد الأقصى سيوجهها المقدسيون وكل شعبنا الفلسطيني، مناشدا الشعوب العربية والإسلامية بالذود عن المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه ودعم صمود المقدسيين، مشددا على أن استهداف السيادة الأردنية على المسجد الأقصى ومحاولة فرض سيادة الاحتلال عليه سيفشلها الشعب الفلسطيني والأردني أيضا وأبناء شعبنا المقدسيين المرابطين في المسجد.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

موجة شديدة الحرارة تصل لـ 44 تضرب البلاد

بالصور.. وفاة طفل ووالده وإصابات خطيرة بحادث سير شمال نابلس

مرشح للرئاسة الأمريكية يقترح استخدام ورقة المساعدات للضغط على إسرائيل

صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

تغير كبير في شكل فضل شاكر في أحدث ظهور له!- (فيديو)

مجموعات موالية لاسرائيل تحشد جهوداً وأموالا طائلة لهزيمة رشيدة طليب بالانتخابات المقبلة

الأخبار الرئيسية

ممارسات الاحتلال تجر المنطقة لحرب دينية.. الكشف عن تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة اليوم

نتنياهو

اولمرت: نتنياهو يعادي السلطة ويعتبرها العدو الخطير ولا يملك أي استراتيجية بشأن غزة!

لهذا السبب .. إسرائيل تخصم مجددًا 13 مليون شيكل من أموال السلطة

بولتون : اوقفنا حرب تموز 2006 مع حزب الله لأن كارثة كانت ستحل باسرائيل لو استمرت المعركة

حماس ترد على تهديدات "غانتس" باغتيال السنوار