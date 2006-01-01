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بعد رفضه مبلغا من حاجة.. مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار أمني سعودي!

الخميس 15 أغسطس 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد رفضه مبلغا من حاجة.. مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار أمني سعودي!


الرياض /وكالات/

أجرى وزير داخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اتصالا هاتفيا بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، الذي رفض مبلغا ماليا قدمته له حاجة عن طيب خاطر من جنسية عربية.


وقدم الوزير شكره وتقديره للطالب على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى سيارة.

كما وجه بتعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري، ماجد بن نادر العبد العزيز، رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجه الحجاج، قائلا لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج".

ورغم إصرار الحاجة إلا أن العسكري ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

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