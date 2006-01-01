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الحوثيون: نراقب أحداث عدن وندرس يناريوعات محتملة

الخميس 15 أغسطس 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نراقب أحداث عدن وندرس يناريوعات محتملة


صنعاء /وكالات/

أكد قيادي بارز في "أنصار الله" الحوثية أن الجماعة تتابع تطورات الأحداث في مدينة عدن وتدرس سيناريوهات محتملة قد يؤدي إليها التصعيد الحالي في أكبر مدن جنوب البلاد.

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "نراقب أحداث عدن وندرس ما يؤول الوضع إليه... ولكل حادث حديث إن شاء الله".

ويأتي ذلك تعليقا على مستجدات الوضع في عدن حيث انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب والمدعوم إماراتيا مؤخرا السيطرة على المدينة من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ولم تصدر جماعة الحوثيين بعد أي بيان أو موقف رسمي إزاء تطورات الوضع في عدن، غير أن محمد علي الحوثي سبق أن تطرق عبر "تويتر" إلى هذه الأحداث بالقول: "لا خلاص للمحافظات المحتلة إلا بطرد المحتل والانتهاء من كل علاقة به".

المصدر : RT

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