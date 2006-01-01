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هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة بجمعة "الشباب الفلسطيني"

الخميس 15 أغسطس 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة بجمعة "الشباب الفلسطيني"


غزة / سما/

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اهالي قطاع غزة للمشاركة في فعالية الجمعة المقبلة من المسيرات شرقي القطاع.

وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي، أن فعاليات يوم الجمعة ستكون بعنوان "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.

وكانت الهيئة أجّلت فعاليات الجمعة الماضية من التظاهرات، وأقامت صلاة العيد الأحد الماضي في مخيمي العودة شرقي غزة وخانيونس، فيما شارك في صلاة العيد قادة فصائل وآلاف المواطنين.

ومنذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار 2018، استشهد نحو 310 مواطنين وأصيب أكثر من 17 ألفًا باعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرقي القطاع.

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