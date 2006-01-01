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أبو الرب: انتهاء مغادرة حجاج المحافظات الشمالية الأراضي السعودية

الخميس 15 أغسطس 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية حسام أبو الرب، إن كافة حجاج المحافظات الشمالية غادروا الأراضي السعودية حتى فجر اليوم الخميس، وان هناك عددا قليلا من حجاج الطيران سيغادرون حتى يوم الأحد.

وبخصوص الحالات المرضية، أوضح أبو الرب، في بيان صحفي، أن هناك ثلاث حالات مرضية يجري متابعتها من قبل البعثة الفلسطينية.

وحول حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) قال أبو الرب: إنه سيتم مغادرتهم الى المدينة المنورة بإذن الله يوم غد الجمعة، وستبدأ عودتهم إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء 20/ 8 على ثلاث دفعات .

وعن أسر الشهداء، أفاد أبو الرب بأنه ستبدأ عودتهم يومي الأحد والاثنين المقبلين، متمنيا عودة سالمة وميمونة لكافة حجاجنا وان يتقبل الله منهم الطاعات .

#الاوقاف #الحجاج

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