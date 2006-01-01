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قوة اسرائيلية خاصة تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية

الخميس 15 أغسطس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوة اسرائيلية خاصة تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية


القدس المحتلة / سما /

اخطفت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال ظهر اليوم الخميس، أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اختطفت درويش أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن درويش قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان درويش اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.

#ياسر درويش #حركة فتح

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