  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب .. إسرائيل تخصم مجددًا 13 مليون شيكل من أموال السلطة

الخميس 15 أغسطس 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. إسرائيل تخصم مجددًا 13 مليون شيكل من أموال السلطة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، أن "مكتب التنفيذ" في وزارة المالية الإسرائيلية خصم مبلغ 12.7 مليون شيكل من عوائد أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية لصالح قضايا لا تزال رهن المداولات القضائية أمام محكمة القدس المركزية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، فإنه سيتم توزيع جزء من تلك الأموال من خلال هيئة الإنفاذ لصالح فلسطينيين بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب "اشتباه خاطئ" بتقديمهم مساعدة أمنية لإسرائيل، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، وفق مزاعمهم.

واستمرت المحاكمة التي ما تزال بعض قضاياها مفتوحة، نحو عام كامل تم خلاله النظر في شكوى العشرات من الفلسطينيين بحجة تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم بدون سبب فعلي.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

موجة شديدة الحرارة تصل لـ 44 تضرب البلاد

بالصور.. وفاة طفل ووالده وإصابات خطيرة بحادث سير شمال نابلس

صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

مجموعات موالية لاسرائيل تحشد جهوداً وأموالا طائلة لهزيمة رشيدة طليب بالانتخابات المقبلة

افتتاح قاعدة عسكرية كبرى قريبا في قطر وإرسال أعداد كبيرة من الجنود

تغير كبير في شكل فضل شاكر في أحدث ظهور له!- (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بولتون : اوقفنا حرب تموز 2006 مع حزب الله لأن كارثة كانت ستحل باسرائيل لو استمرت المعركة

حماس ترد على تهديدات "غانتس" باغتيال السنوار

خبير عسكري إسرائيلي: الضفة مقبلة على مزيد من العمليات بسبب سياسة ترامب "الحمقاء"

بيرني

مرشح للرئاسة الأمريكية يقترح استخدام ورقة المساعدات للضغط على إسرائيل

الاحتلال: حماس تواصل تجاربها الصاروخية .. اطلاق صاروخ من غزة نحو البحر