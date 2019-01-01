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"مايكروسوفت" تكشف عن خطر يهدد مستخدمي "ويندوز 10"

الخميس 15 أغسطس 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تكشف عن خطر يهدد مستخدمي "ويندوز 10"


وكالات / سما /

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن اكتشاف خطر يهدد مئات الملايين من الكمبيوترات التي تستخدم نظام التشغيل "ويندوز 10".

ودعا مدير التعامل مع الحوادث في شركة "مايكروسوفت"، سايمون بوب، المستخدمين عبر المدونة الرسمية للشركة إلى تحديث نظام التشغيل على حواسيبهم، مشيرا إلى أن الثغرات التي تم اكتشافها قد تتسبب بانتشار برمجيات خبيثة وفيروسات من دون أي عمل من قبل المستخدم.

وأضاف أن هذه الثغرات قد تتأثر بها "مئات آلاف" الأجهزة التي يتسخدم فيها نظام "ويندوز 10".

ويشار إلى أن الذين يستخدمون التحميل التلقائي للتحديثات في أمان من هذه الثغرات، وعلى المستخدمين الذين يحملون التحديثات يدويا، القيام بتحديث نظام التشغيل بأسرع ما يمكن.

يذكر أن "ويندوز 10" أصبح نظام التشغيل الأكثر انتشارا، ويستخدم في أكثر من 800 مليون جهاز حول العالم.

#مايكروسوفت #ويندوز 10

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