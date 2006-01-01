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اللاعب اسامة الشايب يوقع مع بيت لقيا

الخميس 15 أغسطس 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللاعب اسامة الشايب يوقع مع بيت لقيا


رام الله / سما /

وقع لاعب الارتكاز أسامة الشايب على كشوفات نادي بيت لقيا الرياضي لينضم بذلك للفريق الاول في النادي الذي يصنف في الدرجة الثانية / وسط ، وقد جرى التوقيع بحضور رئيس النادي والمشرف الرياضي وعدد من اعضاء الهيئة الادارية.

وقد عقب الشايب على ذلك بالقول أتطلع ليكون هذا التوقيع حافز لي لاثبت كفاءتي واصعد لاحقا لفرق المحترفين.

واضاف الشايب الذي لعب ضمن صفوف نادي جنين وابوديس أنه سيعمل ليكون لعبه في بيت لقيا محطة هامة في مشواره الرياضي، متنميا لفريقه الجديد تحقيق الامنيات والطموحات شاكرا تعاون الادارة والطاقم الفني.

#أسامة الشايب #بيت لقيا

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