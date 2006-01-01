"معتز ذيب" أول تعاقدات مؤسسة شباب البيرة الجديدة

رام الله / سما /

نجحت مؤسسة شباب البيرة بضم المدافع الشاب "معتز ذيب" قادماً من صفوف فريق العربي بيت صفافا، وذلك تحضيراً لخوض غمار الموسم الجديد من دوري المحترفين الفلسطيني والذي من المتوقع انطلاقه مطلع الشهر القادم.

يعد المدافع صاحب التسعة عشر ربيعاً أحد أبرز المواهب الوطنية، يلعب في مركز قلب الدفاع وكان قد سبق له وأن مثل المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب تحت 19 عاما المشارك في تصفيات كأس آسيا، وستكون تجربته الأولى في دوري المحترفين هذا الموسم، حيث لم يسبق له اللعب سوا لنادي بلدته العربي بيت صفافا.

وعبر المدرب وليد فارس عن سعادته باتمام التعاقد مع "ذيب"، معتبراً اياه مفتاح سوق الانتقالات للبيرة هذا الصيف، ولاعب ذو امكانيات مميزة سيعمل على صقلها وتطويرها بالشكل الامثل في المؤسسة البيراوية. في حين، عبر اللاعب عن سعادته بالانضمام الى صفوف فريق مؤسسة شباب البيرة، متمنياً التوفيق في هذه المحطة المهنية الهامة له ولفريقه الجديد.

كما نجحت مؤسسة شباب البيرة في التعاقد مع اللاعب "عدي حمّاد"

وعبر اللاعب عن سعادته بالوصول الى فريق البيرة، شاكراً الطاقم الفني للبيرة لثقته بموهبته، مقدماً شكره أيضاً لناديه السابق مركز شباب الامعري على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية. فيما عبر المدرب وليد فارس عن سعادته لاتمام هذا التعاقد مؤكداً على المهارة العالية للاعب "حمّاد".