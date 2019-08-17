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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يواصل تحضيراته لبطولة غرب اسيا للشباب

الخميس 15 أغسطس 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يواصل تحضيراته لبطولة غرب اسيا للشباب


رام الله / سما /

احتضن مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمس الاربعاء اجتماعا ترأسه الامين العام للاتحاد يوسف لافي وحضره المدير التنفيذي فراس ابو هلال وعدد من كوادر الاتحاد لمتابعة التحضيرات لتنظيم بطولة غرب اسيا الأولى للشباب والتي ستجري في فلسطين في الفترة من 22-30 أب الحالي على ملعب فيصل الحسيني بالرام .

وقد قدم رؤساء الدوائر المعنية تقارير مفصلة عن تحضيرات دوائرهم للبطولة التي أوعز اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد بتقديم كافة التسهيلات وبذل المزيد من الجهد بهدف نجاحها .

وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات على ان يعقد اجتماع اخر يوم السبت 17/8/2019 بمقر الاتحاد .

جدير بالذكر ان بطولة غرب اسيا للشباب تشارك فيها ستة منتخبات هي منتخبات : فلسطين ، الأردن ، العراق ، البحرين ، قطر والإمارات .

وسيحتضن ملعب فيصل الحسيني بالرام مباريات البطولة فيما سيكون ملعبي البيرة الجديدة وماجد أسعد ملعبين تدريبيين .

وسيعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي صباح يوم الاربعاء 21/8/2019 في فندق الميلينوم مقر اقامة الضيوف .

#الاتحاد الفلسطيني

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