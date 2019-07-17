عودة الفدائي من العراق استعدادا لمباراة أوزبكستان في 5 ايلول

عاد الى ارض الوطن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، قادما من العراق بعد ان انهى مشاركته في بطولة غرب اسيا التاسعة للرجال والتي استضافها العراق الشقيق .
وقد احتل الفدائي المركز الثاني في مجموعته الأولى التي ضمت منتخبات : فلسطين ، العراق ، سوريا ،لبنان واليمن حيث حصد "7" نقاط من اربع مباريات كانت نتائجها كالتالي :
فوز فلسطين على اليمن 1/ صفر
تعادل فلسطين مع لبنان سلبيا
فوز العراق على فلسطين 2/1
فوز فلسطين على سوريا 4/3 .
علما بأن البطولة شارك فيه "9" منتخبات قسمت الى مجموعتين ضمت المجموعة الثانية اربع منتخبات هي : البحرين ، الاردن ، الكويت والسعودية .
وقد كانت البطولة افضل استعداد لتصفيات كأس اسيا في الصين عام 2023 وكأس العالم في قطر 2022 ، والتي ستنطلق بداية الشهر القادم حيث ستكون اولى مباريات الفدائي مع منتخب اوزبكستان على ملعب فيصل الحسيني بتاريخ 5/9/2019 .
فيما سيخوض الفدائي مباراته الثانية ضمن التصفيات امام منتخب سنغافورة في سنغافورة بتاريخ 10/9/2019 .
وكانت قرعة كأس اسيا وكأس العالم في قطر قد سحبت بتاريخ 17/7/2019 وجاءت نتائج القرعة كالتالي :
المجموعة الأولى: الصين - سوريا - الفلبين - المالديف - غوام
المجموعة الثانية: أستراليا - الأردن - تايوان - الكويت - نيبال
المجموعة الثالثة: إيران - العراق - البحرين - هونغ كونغ - كمبوديا
المجموعة الرابعة: السعودية - أوزباكستان - فلسطين - اليمن - سنغافورة
المجموعة الخامسة: بنغلاديش - عمان - الهند - أفغانستان - قطر
المجموعة السادسة: اليابان - قرغيزستان - طاجيكستان - ميانمار - منغوليا
المجموعة السابعة: الإمارات - فييتنام - تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا
المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية - لبنان - كوريا الشمالية - تركمانستان - سريلانكا