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عودة الفدائي من العراق استعدادا لمباراة أوزبكستان في 5 ايلول

الخميس 15 أغسطس 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة الفدائي من العراق استعدادا لمباراة أوزبكستان في 5 ايلول


رام الله / سما /

عاد الى ارض الوطن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، قادما من العراق بعد ان انهى مشاركته في بطولة غرب اسيا التاسعة للرجال والتي استضافها العراق الشقيق .

وقد احتل الفدائي المركز الثاني في مجموعته الأولى التي ضمت منتخبات : فلسطين ، العراق ، سوريا ،لبنان واليمن حيث حصد "7" نقاط من اربع مباريات كانت نتائجها كالتالي :

فوز فلسطين على اليمن 1/ صفر

تعادل فلسطين مع لبنان سلبيا

فوز العراق على فلسطين 2/1

فوز فلسطين على سوريا 4/3 .

علما بأن البطولة شارك فيه "9" منتخبات قسمت الى مجموعتين ضمت المجموعة الثانية اربع منتخبات هي : البحرين ، الاردن ، الكويت والسعودية .

وقد كانت البطولة افضل استعداد لتصفيات كأس اسيا في الصين عام 2023 وكأس العالم في قطر 2022 ، والتي ستنطلق بداية الشهر القادم حيث ستكون اولى مباريات الفدائي مع منتخب اوزبكستان على ملعب فيصل الحسيني بتاريخ 5/9/2019 .

فيما سيخوض الفدائي مباراته الثانية ضمن التصفيات امام منتخب سنغافورة في سنغافورة بتاريخ 10/9/2019 .

وكانت قرعة كأس اسيا وكأس العالم في قطر قد سحبت بتاريخ 17/7/2019 وجاءت نتائج القرعة كالتالي :

المجموعة الأولى: الصين - سوريا - الفلبين - المالديف - غوام

المجموعة الثانية: أستراليا - الأردن - تايوان - الكويت - نيبال

المجموعة الثالثة: إيران - العراق - البحرين - هونغ كونغ - كمبوديا

المجموعة الرابعة: السعودية - أوزباكستان - فلسطين - اليمن - سنغافورة

المجموعة الخامسة: بنغلاديش - عمان - الهند - أفغانستان - قطر

المجموعة السادسة: اليابان - قرغيزستان - طاجيكستان - ميانمار - منغوليا

المجموعة السابعة: الإمارات - فييتنام - تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية - لبنان - كوريا الشمالية - تركمانستان - سريلانكا

#الفدائي #أوزبكستان #العراق #بطولة غرب اسيا

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