جاري نيفيل: محمد صلاح سيغادر ليفربول في نهاية الموسم

وكالات / سما /

يرى أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل أن نجم ليفربول محمد صلاح سوف يغادر النادي في نهاية الموسم.

أصبح المهاجم المصري النجم الأول للريدز منذ انتقاله من روما قبل عامين. حصل صلاح على الحذاء الذهبي في كلا الموسمين منذ وصوله ، وكان لاعباً رئيسياً في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لكن نيفيل يعتقد أن وقت اللاعب البالغ من العمر (27 عاماً) في أنفيلد قد ينتهي قريباً. وقال نيفيل في حديثه لـ “بي تي سبورت” مع أسطورة ليفربول جيمي كاراغر: “سيغادر صلاح في الأشهر الـ 12 المقبلة ، أستطيع أن أرى ذلك بالفعل. كاراغر لن يقولها. أستطيع أن أراها ، يمكنك أن تشعر بها ، يمكنك أن تشمها…”

كلف النجم المصري ليفربول مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 لضمه من روما. مما لا شك فيه أنه يكلف الآن ثلاثة أضعاف هذا المبلغ على الأقل إذا ما غادر أنفيلد في الصيف المقبل.

ويعتقد نيفيل أن رحيل صلاح يمكن أن يمهد الطريق أمام مانشستر يونايتد للتغلب على ليفربول في سباق الدوري الممتاز.

وأضاف: “يمكنني أن أضمن لك قدر الإمكان أن يفوز مانشستر يونايتد مجدداً. من المحتمل أن يفوز بالدوري قبل ليفربول ، في رأيي.”

وتشير عديد التقارير أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني. وغادر عدد من اللاعبين ليفربول إلى إسبانيا سابقاً ونجحوا. أثبت لويس سواريز، وتشابي ألونسو، وخافير ماسكيرانو أنهم حققوا نجاحات كبيرة في الدوري الإسباني بعد انتقالهم من الريدز.

ومع ذلك ، يمكن أن يأخذ صلاح موقف زميله السابق فيليب كوتينيو في برشلونة كتحذير.

وجد البرازيلي نفسه منبوذاً في إسبانيا بعد 18 شهراً فقط من توقيعه للنادي ، ويبدو الآن أنه من المؤكد أن يغادر هذا الصيف.