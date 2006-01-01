إيكاردي يؤجل حسم مستقبله انتظاراً لعرض يوفنتوس

وكالات / سما /

يُعد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم سوق الانتقالات في إيطاليا حتى الآن بما أنه لم يقرر بعد مستقبله ولم يختر النادي الذي سيدافع عن ألوانه في الموسم الجديد.

وفي خلال الفترة الأخيرة فإن نادي روما يعتبر الأكثر جدية وسعياً للتعاقد مع النجم المغضوب عليه في ناديه إنتر ميلان والذي عليه أن يجد نادياً جديداً بعد أن أخرجه المدرب أنتونيو كونتي من حساباته.

وهناك كذلك نادي نابولي الذي يتتبع اللاعب منذ فترة، والذي قام بعقد اتصالات مع وكيلة أعماله وزوجته واندا نارا.

لكن اللاعب حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت يؤجل الرد على اتصالات نابولي وروما حتى يتقدم يوفنتوس بعرضٍ للتقدم معه، وأنه بعد ذلك يمكنه اتخاذ قراره.

من جهة أخرى فإن النادي البيانكونيري لم يأخذ أي خطوة إيجابية حتى الآن للتعاقد مع الهداف الأرجنتيني.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس السيد فابيو باراتيتشي في تصريحاته الأخيرة: “إيكاردي لاعب لإنتر ميلان ونحن لا نتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى، ونحن لدينا هيجواين وماندزوكيتش وهما مهاجمين رائعين وسعداء بما لدينا حالياً”.

مع ذلك فإن صحيفة الريبوبليكا أشارت إلى أن يوفنتوس مازال يدرس إمكانية التعاقد مع إيكاردي في صفقة مبادلة ينتقل على إثرها مواطنه باولو ديبالا إلى إنتر ميلان.