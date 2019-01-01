ترجيحات باستقالة كاتس من منصبه اليوم

القدس المحتلة / سما /

رجّحت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، أن يعلن وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس استقالته من منصبه اليوم أو بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن كاتس اجتمع أمس مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلية لمناقشة القضية بعد قرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت توجيه لائحة اتهام ضده بتهم الاحتيال وإساءة الائتمان.

وقال ماندلبليت إنه في حال لم يقدم كاتس استقالته، فإنه سيتوجه لنتنياهو للإيعاز له بذلك.

وقال كاتس إنه سيتقدم بطلب إلى الكنيست لمنحه الحصانة البرلمانية. علمًا أن أي عضو كنيست يستطيع التوجه إلى اللجة البرلمانية المختصة بهذا الطلب، إذا قام بفعلته على خلفية أداء مهام منصبه كنائب.

ويواجه كاتس عقبة أمام تقديم مثل هذا الطلب علمًا بأن الفترة الحالية هي فترة انتقالية لا تلتئم فيها لجان الكنيست.