  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترجيحات باستقالة كاتس من منصبه اليوم

الخميس 15 أغسطس 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات باستقالة كاتس من منصبه اليوم


القدس المحتلة / سما /

رجّحت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، أن يعلن وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس استقالته من منصبه اليوم أو بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن كاتس اجتمع أمس مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلية لمناقشة القضية بعد قرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت توجيه لائحة اتهام ضده بتهم الاحتيال وإساءة الائتمان.

وقال ماندلبليت إنه في حال لم يقدم كاتس استقالته، فإنه سيتوجه لنتنياهو للإيعاز له بذلك.

وقال كاتس إنه سيتقدم بطلب إلى الكنيست لمنحه الحصانة البرلمانية. علمًا أن أي عضو كنيست يستطيع التوجه إلى اللجة البرلمانية المختصة بهذا الطلب، إذا قام بفعلته على خلفية أداء مهام منصبه كنائب.

ويواجه كاتس عقبة أمام تقديم مثل هذا الطلب علمًا بأن الفترة الحالية هي فترة انتقالية لا تلتئم فيها لجان الكنيست.

#حاييم كاتس #استقالة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. وفاة طفل ووالده وإصابات خطيرة بحادث سير شمال نابلس

صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

استنفار في مخيم عين الحلوة بعد مقتل "أبو جندل"

مجموعات موالية لاسرائيل تحشد جهوداً وأموالا طائلة لهزيمة رشيدة طليب بالانتخابات المقبلة

افتتاح قاعدة عسكرية كبرى قريبا في قطر وإرسال أعداد كبيرة من الجنود

محاكمة ملياردير إسرائيلي وزوجة رئيس غينيا السابق بتهمة دفع رشاوي

اصابة اربعة جنود اسرائيليين بالقرب من الحدود المصرية

الأخبار الرئيسية

حماس ترد على تهديدات "غانتس" باغتيال السنوار

خبير عسكري إسرائيلي: الضفة مقبلة على مزيد من العمليات بسبب سياسة ترامب "الحمقاء"

بيرني

مرشح للرئاسة الأمريكية يقترح استخدام ورقة المساعدات للضغط على إسرائيل

الاحتلال: حماس تواصل تجاربها الصاروخية .. اطلاق صاروخ من غزة نحو البحر

السنوار

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!