سواريز: أود رؤية نيمار في برشلونة

وكالات / سما /

يؤيد دينيس سواريز، لاعب سيلتا فيجو، عودة نيمار دا سيلفا إلىبرشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مشيراً في سياق آخر، إلى أنه لم يتلق رسالة دعم من إرنستو فالفيردي عقب رحيله عن البارسا.

وأرسل برشلونة وفداً إلى باريس للتفاوض على ضم نيمار هذا الصيف، ويترقب ريال مدريد الموقف من أجل الانقضاض على البرازيلي الذي يُعد هدفاً رئيسياً لفلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي.

وقال دينيس سواريز في تصريحات صحفية أمس الأربعاء: “أود رؤية نيمار مرة أخرى في الليجا، بالضبط في برشلونة لأنه المكان الأفضل بالنسبة له”.

وتابع المتحدث نفسه: “إرنستو فالفيردي لم يرسل لي شيئاً أبداً بعد الرحيل إلى سيلتا فيجو .. صفر رسائل، مارسيلينو مدرب فالنسيا تمنى لي الحظ السعيد”.

وكان سواريز قد وقع على عقد مدته أربعة أعوام مع سيلتا فيجو قادماً من برشلونة، بعد أن وافق الناديان على قيمة الصفقة، التي بلغت 12.9 مليون يورو، مع وجود 3.1 مليون كمتغيرات.