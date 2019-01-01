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بوجبا يقرر نسيان الانتقال إلى ريال مدريد

الخميس 15 أغسطس 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يقرر نسيان الانتقال إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

تعقدت مسألة انتقال النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، ليس فقط بسبب إغلاق السوق الإنجليزية دون أن يجد النادي الإنجليزي بديلاً له ولكن اللاعب نفسه بدأ بمراجعة خططه.

وكان بول في بداية الصيف يريد بالفعل الانضمام إلى ريال مدريد ولكن إدارة مانشستر يونايتد أرادت مبلغاً كبيراً للغاية من النادي الإسباني لبيعه لهم.

ووضع النادي الإسباني بالفعل خياراً بديلاً لتدعيم خط الوسط وهو دوني فان دي بيك لاعب آياكس أمستردام.

بينما بدأ بوجبا موسمه مع مانشستر يونايتد بتقديم أداء كبير للغاية ضد تشيلسي رفقة هاري ماجواير الوافد الجديد للشياطين الحمر في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحُمر برباعية نظيفة.

ومن جانبه أكد هذا المعنى ستيف مكلارين مساعد السير أليكس فيرجسون سابقاً في ملعب أولد ترافورد لشبكة سكاي سبورتس: “أعتقد أنه سوف يبقى، كان بإمكانه أن يرحل لو وجدوا بديلاً له أما الآن فهم ليسوا بحاجة للتفكير على هذا النحو”.

استطرد: “لقد أخرج سولشاير أفضل نسخة من بوجبا بعد تعيينه كمدرب للفريق، وربما يُفكر بوجبا بأنه اذا استمر في مانشستر يونايتد فقد يصبح الملك في هذا الفريق، فهذه النوعية من اللاعبين يريدون لاعبين كبار حولهم للمنافسة على البطولات ومانشستر يونايتد أكد على رغبته في ذلك من خلال تعاقده مع ماجواير”.

#بول بوجبا #ريال مدريد

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