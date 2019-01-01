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فيديو.. ليفربول يطيح بتشيلسي بضربات الترجيح ويتوج بالسوبر الأوروبي

الخميس 15 أغسطس 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يطيح بتشيلسي بضربات الترجيح ويتوج بالسوبر الأوروبي


وكالات / سما /

 توج نادي ليفربول الإنجليزي بطلاً للسوبر الأوروبي عقب الفوز على تشيلسي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “فودافون أرينا” اليوم الأربعاء.

وكان البلوز سباقاً للتسجيل عن طريق أوليفيه جيرو في الدقيقة 36 بعد توغل من كريستيان بوليسيتش وتمريره لكرة ذكية وحوله 4 لاعبين من دفاع ليفربول إلى جيرو الذي أسكن الكرة الشباك بتسديدة يسارية متقنة في شباك الحارس أدريان.

وأدرك النجم السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 48 بعد أن نجح فيرمينو في تهيئة الكرة لماني بلمسة بسيطة للكرة ليخدع حارس تشيلسي “كيبا” ويضع ساديو ماني في مواجهة المرمى الخالي ليسكن الكرة الشباك بكل سهولة.

واحتكم الفريقين إلى الأشواط الإضافية، وبعد 5 دقائق على انطلاقة الشوط الإضافي الأول عاد ماني ليوقع على الهدف الثاني لفريقه وثنائية خاصة في اللقاء. جاء الهدف بعد كرة عرضية من روبيرتو فيرمينو وسددها ماني ببراعة شديدة في الزاوية اليمنى ولم يستطع الحارس كيبا أن يفعل شيئاً إلا متابعتها وهي تسكن الشباك.

لكن فرحة ليفربول بالتقدم بهدف ماني لم تستمر طويلاً، فبعد 6 دقائق فقط استطاع جورجينيو نجم تشيلسي تعديل النتيجة من علامة الجزاء ليعيد المباراة لنقطة البداية مجدداً.

ولجأ الفريقين إلى ضربات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حيث فرض الحارس الاحتياطي أدريان نفسه نجماً للقاء بعدما تصدى لضربة جزاء منحت فريقه اللقب (5ـ4).

#ليفربول #تشيلسي #السوبر الأوروبي

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