  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس ترد على تهديدات "غانتس" باغتيال السنوار

الخميس 15 أغسطس 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تهديدات "غانتس" باغتيال السنوار


غزة / سما /

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تهديدات رئيس ما يسمي بحزب "ازرق أبيض"  بيني غانتس ضد قيادة الحركة، هي محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الصهيوني.

ودعا المتحدث باسم حماس في تصريح صحفي، غانتس، أن يتذكر حين كان رئيسًا للأركان كيف كان رد المقاومة على العدوان على قطاع غزة في معركة "حجارة السجيل" أو "العصف المأكول".

وأكد قاسم أن الكيان الصهيوني دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد غانتس عبر إطلاق المقاومة لمئات الصواريخ التي طالت تل أبيب والقدس المحتلة ومدينة حيفا وعطلت العمل في مرافق حيوية بالكيان وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.

وأضاف أن حياة ما يسمى بـ"سكان غلاف غزة" كانت في أسوأ أحوالها خلال عهد غانتس سيما تمكن كتائب القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال.

وتابع قاسم قائلًا بأن رد المقاومة على أي جريمة إسرائيلية سيكون أضعاف المرات السابقة مع تطور قدراتها ومراكمتها لقوتها التي تدافع بها عن شعبها.

وشدد على أن غانتس لن يحصل على الهدوء الذي يبحث عنه ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة.

وكان رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس هدد باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار في حال استهداف المزيد من الأهداف الإسرائيلية.

وقال غانتس في محض تهديداته بأنه يجب على السنوار أن يتذكر المسؤول في حماس أحمد الجعبري الذي تم اغتياله خلال تواجده بالسيارة، مشيرًا إنه إذا لزم الأمر سوف يُقدم جيش الاحتلال على ذلك مرة أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

صور: الاحتلال يزعم العثور على قطع سلاح مدفونة في شاطئ "زكيم"

بالصور.. وفاة طفل ووالده وإصابات خطيرة بحادث سير شمال نابلس

صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

استنفار في مخيم عين الحلوة بعد مقتل "أبو جندل"

مجموعات موالية لاسرائيل تحشد جهوداً وأموالا طائلة لهزيمة رشيدة طليب بالانتخابات المقبلة

افتتاح قاعدة عسكرية كبرى قريبا في قطر وإرسال أعداد كبيرة من الجنود

محاكمة ملياردير إسرائيلي وزوجة رئيس غينيا السابق بتهمة دفع رشاوي

الأخبار الرئيسية

خبير عسكري إسرائيلي: الضفة مقبلة على مزيد من العمليات بسبب سياسة ترامب "الحمقاء"

بيرني

مرشح للرئاسة الأمريكية يقترح استخدام ورقة المساعدات للضغط على إسرائيل

الاحتلال: حماس تواصل تجاربها الصاروخية .. اطلاق صاروخ من غزة نحو البحر

السنوار

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

بالفيديو.. السنوار يكشف تفاصيل لقاء هام جمع قيادة القسام وسرايا القدس قبل ايام