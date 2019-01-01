"أطباء فلسطين" تقييم الحفل الترفيهي المركزي بمناسبة عيد الأضحى بغزة

غزة / سما /

أقامت نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية وبتمويل كريم من الهيئة الأوروبية الخيرية الحفل الترفيهي المركزي السنوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك في منتجع الشاليهات على شاطئ بحر مدينة غزة، بحضور المئات من الأطباء وأسرهم يترأسهم الحضور وزير الصحة الأسبق د. باسم نعيم ونقيب الأطباء د. فضل نعيم وأعضاء مجلس ادارة النقابة وعدد من المدراء العامون في وزارة الصحة ومدراء المستشفيات.

وأُفتتح الاحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم ألقى د. فضل نعيم كلمة النقابة هنأ خلالها الأطباء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدم التبريكات لأبناء الأطباء المتفوقين في الثانوية العامة وشكر الأطباء على جهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب المتواصل ليل نهار لتقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا في ظل هذه الاوضاع الصعبة من حصار وانقسام وعقوبات وأزمة رواتب.

وتخلل الحفل عدد من العروض الترفيهية والفنية وألعاب الأطفال كما قدمت فرقة فلسطين للتراث فقرة للدبكة الشعبية والدحية ومهرجين ومسابقات بمشاركة الأطباء وعائلاتهم كان لها الأثر في ادخال الفرح والفكاهة والسرور على وجوه الحاضرين.

وفي نهاية الاحتفال احتفل الحضور بتكريم أبناء الأطباء المتفوقين في الثانوية العامة وتقديم الدروع والهدايا لهم.