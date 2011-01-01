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غازي الصوراني :الهدنة طويلة الأمد ومشاريع الإغاثة بغزة تنسجم مع المخططات "الأمريكية الصهيونية"

الخميس 15 أغسطس 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غازي الصوراني :الهدنة طويلة الأمد ومشاريع الإغاثة بغزة تنسجم مع المخططات "الأمريكية الصهيونية"


غزة/سما/


قال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن الحديث عن الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني عبر ما يسمى مشاريع الإغاثة "المشبوهة"، انسجام مع المخططات "الأمريكية الصهيونية".

وذكر عضو المكتب السياسي في الجبهة، غازي الصوراني عبر صفحته في (فيسبوك): أن الحديث عن الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني عبر ما يسمى مشاريع الإغاثة "المشبوهة" ارتباطاً بالبرامج والمخططات الدولية المنفذة في القطاع من خلال بعض منظمات (NGOS)، إلى جانب الحديث عن دويلة غزة المسخ، كل ذلك يحمل في طياته - بوضوح وقح - تجاوزاً خطيراً ليس لمبدأ الحوار الوطني الشامل ولاتفاقات المصالحة الوطنية عموماً واتفاقيتي القاهرة 2011 و2017 خصوصا فحسب، بل أيضا تجاوزاً منسجماً - بوعي أو بدونه - مع المخططات الأمريكية/الصهيونية، وأدواتها الرجعية لتصفية مشروعنا الوطني.


 

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