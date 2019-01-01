نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذارا لكاظم الساهر

وكالات

قررت نقابة الفنانين الأردنيين، تغريم الفنان العراقي كاظم الساهر، غرامة مالية تقدر بـ44 ألف دولار بسبب حفلة غنائية شارك فيها بالمملكة دون تصريح مسبق من النقابة.

ووجهت النقابة إنذارا عدليا للفنان العراقي، قبل إقامة حفليه في عمان يومي الخميس والجمعة الماضيين، بدفع الغرامة أو تصعيد الأزمة للقضاء في الأردن.

وحددت النقابة مبلغ الغرامة 44 ألف دولار عن 4 حفلات أقامها في المملكة، قبل أن تبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية وقدرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر، أسبوعا لضبط أوضاعه وتسديد المبلغ قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.