  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذارا لكاظم الساهر

الخميس 15 أغسطس 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذارا لكاظم الساهر


وكالات

قررت نقابة الفنانين الأردنيين، تغريم الفنان العراقي كاظم الساهر، غرامة مالية تقدر بـ44 ألف دولار بسبب حفلة غنائية شارك فيها بالمملكة دون تصريح مسبق من النقابة.

ووجهت النقابة إنذارا عدليا للفنان العراقي، قبل إقامة حفليه في عمان يومي الخميس والجمعة الماضيين، بدفع الغرامة أو تصعيد الأزمة للقضاء في الأردن.

وحددت النقابة مبلغ الغرامة 44 ألف دولار عن 4 حفلات أقامها في المملكة، قبل أن تبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية وقدرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر، أسبوعا لضبط أوضاعه وتسديد المبلغ قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: صورة رجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل حول العالم

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويدعو لمنعهم من الحج السنة المقبلة

صور: الاحتلال يزعم العثور على قطع سلاح مدفونة في شاطئ "زكيم"

في رسالة الى اسرائيل.. حماس: استمرار الحصار سيؤدي الى فقدان السيطرة على الحدود

بالصور.. وفاة طفل ووالده وإصابات خطيرة بحادث سير شمال نابلس

صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

استنفار في مخيم عين الحلوة بعد مقتل "أبو جندل"

الأخبار الرئيسية

بيرني

مرشح للرئاسة الأمريكية يقترح استخدام ورقة المساعدات للضغط على إسرائيل

الاحتلال: حماس تواصل تجاربها الصاروخية .. اطلاق صاروخ من غزة نحو البحر

السنوار

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

بالفيديو.. السنوار يكشف تفاصيل لقاء هام جمع قيادة القسام وسرايا القدس قبل ايام

الشعبية : لقاءات الرئيس عباس التطبيعية مع الاسرائيليين طعنة لتضحيات شهداء شعبنا وأسراه