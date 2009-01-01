أعضاء من المعارضة الفنزويلية ومقربون من غوايدو زاروا إسرائيل

وكالات

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان وفدا للمعارضة الفنزويلية ومقربا من رئيس المعارضة خوان غوايدو وصل الى إسرائيل قبل عدة أشهر واجتمع مع مسؤولين إسرائيليين.

وذكرت "كان" مساء الأربعاء انه خلال الزيارة طالب أعضاء الوفد تقوية العلاقات مع إسرائيل وتعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وكان غوايدو أعلن امس أنه سيعين ممثلا من قبله في إسرائيل.

وقال احد أعضاء الوفد وفقا للتقرير خلال الزيارة انهم وجدوا تفهما إسرائيليا لمواقف أعضاء الوفد ضد نظام مادورو ، وصرح احد أعضاء المعارضة :"انطباعي كان إيجابيا تماما من الاجتماعات، هناك تفهما لمشاكل الشعب الفنزويلي".

ويشار الى ان إسرائيل اعترفت بحكومة المعارضة التي يقودها غوايدو، ومنذ عام 2009 انقطعت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بعد ان قطعتها فنزويلا بعد عملية "الجرف الصامد".