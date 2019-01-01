  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة

الخميس 15 أغسطس 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار في حديقة عامة


القدس المحتلة / سما /

قتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس.

وجاء أن الشاب معتز الشمالي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان مدينة الرملة، قد تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة في حديقة عامة في المدينة، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من إنقاذ حياته.

وعلم أن قوات كبيرة من الشرطة بدأت بعمليات تمشيط بحثا عن الجناة، بيد أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.

وادعت التحقيقات الأولية للشرطة أن خلفية الجريمة جنائية، وتحقق في إمكانية أن يكون مطلق النار قد وصل إلى المكان، بينما كان يجلس الضحية مع عدد من أصدقائه، وأطلق عليه النار وفر من المكان.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا في الساعة 01:34 من فجر اليوم، الخميس، يفيد بإصابة شاب في المدينة. ووصل عدد من المسعفين إلى المكان، وتبين أنه قد فقد الوعي وتوقف قلبه عن النبض ولا يتنفس.

ورغم الإسعافات الأولية والجهود الطبية إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ حياته.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: صورة رجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل حول العالم

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويدعو لمنعهم من الحج السنة المقبلة

في رسالة الى اسرائيل.. حماس: استمرار الحصار سيؤدي الى فقدان السيطرة على الحدود

استنفار في مخيم عين الحلوة بعد مقتل "أبو جندل"

صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

افتتاح قاعدة عسكرية كبرى قريبا في قطر وإرسال أعداد كبيرة من الجنود

مجموعات موالية لاسرائيل تحشد جهوداً وأموالا طائلة لهزيمة رشيدة طليب بالانتخابات المقبلة

الأخبار الرئيسية

السنوار

غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

بالفيديو.. السنوار يكشف تفاصيل لقاء هام جمع قيادة القسام وسرايا القدس قبل ايام

الشعبية : لقاءات الرئيس عباس التطبيعية مع الاسرائيليين طعنة لتضحيات شهداء شعبنا وأسراه

الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل من المساس بالوضع القائم في الأقصى

سلاح

صور: الاحتلال يزعم العثور على قطع سلاح مدفونة في شاطئ "زكيم"