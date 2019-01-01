برلين تُعين مفوضاً مختصاً بـ "معاداة السامية"

القدس المحتلة / سما /

أعلن اندرياس جايزل، وزير داخلية ولاية برلين الألمانية، تعيين مفوض لشؤون معاداة السامية.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي في تصريحات صحفية إن هذا المفوض سيناط به " تعزيز تدريب الشرطة من أجل التعرف على الحوادث المعادية للسامية والتدخل بالشكل المناسب، وإثارة الحديث عن هذا الموضوع".

وأضاف جايزل أنه من المنتظر بالإضافة إلى ذلك أن يعقد تورستن اكمان وكيل وزارة الداخلية في ولاية برلين، محادثات مائدة مستديرة لبحث كيفي مكافحة معاداة السامية.

يأتي ذلك "بعد تكرار تعرض يهود لاعتداءات في العاصمة برلين، كان آخرها ما أعلنته الشرطة في برلين اليوم عن تعرض يهودي لاعتداء في وضح النهار".

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يرتدي ملابس تدل على ديانته اليهودية، مشيرة إلى أن شخصين تعقباه أمس الثلاثاء وفجأة دفعه أحدهما في ظهره ليسقط على الأرض.

وأضافت الشرطة أن "المجني عليه" اتصل من منزله بخدمة الإسعاف بسبب شكوى من آلام في الرأس وفي إحدى ساقيه.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه يُفْتَرَض أن "الجريمة لها خلفية معادية للسامية"، وتولى جهاز أمن الدولة المسؤول عن الجرائم السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها جريمة كراهية.