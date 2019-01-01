غانتس محذرا السنوار: يجب أن تتذكر اغتيال الجعبري وشرطان للاتفاق على تهدئة طويلة الاجل!

القدس المحتلة / سما /

حذر زعيم حزب أزرق أبيض "بيني غانتس"، مساء اليوم الأربعاء، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار من القيام بأي عمل ضد "إسرائيل":

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، قال غانتس: "يجب أن يتذكر السنوار من قبله، أنه كان هناك واحد اسمه أحمد الجعبري، و الذي توجه بسيارته من نقطة أ إلى نقطة ب ولم يصل أبدا، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى.

وأضاف: حماس تحتجز مليوني رهينة في غزة، وأنا على استعداد للإتفاق على تهدئة طويلة الأجل بالكامل وفق شرطين:

الأول الهدوء التام بدون بالونات ولا طائرات ورقية ولا صواريخ، والثاني: بالطبع إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم. ترجمة: مؤمن مقداد

وفي وقت سابق من اليوم، كشف يحيي السنوار رئيس حركة حماس بغزة، عن تفاصيل لقاء مهم بين قيادات سرايا القدس وكتائب القسام مؤخرا.

وأكد السنوار في كلمة له: أن المقاومة الفلسطينية تعمل ليل نهار وتطور عملها وتراكم قوتها من اجل انجاز العمل الوطني الكبير المتمثل في هدف العودة الى اراضينا.

و اعلن رئيس حركة حماس بغزة، أننا كنا في لقاء على مستوى عال ضم قيادات سياسية من حماس والجهاد وبحضور قيادة سرايا القدس و كتائب القسام.

وحول التفاصيل، قال السنوار: "جلسنا قرابة 6 ساعات بكل حب واخوة نناقش تفاصيل مشروع المقاومة وترتيبات التحضيرات للتحرير والعودة وصد العدوان".

وأوضح أن الكل يشهد تطور العمل الوطني والعلامة البارزة في الهيئة الوطنية العليا مسيرات العودة وكسر الحصار وغرفة العمليات المشتركة.