بالصور.. وفاة طفل ووالده وإصابات خطيرة بحادث سير شمال نابلس

نابلس / سما /

لقي طفل ووالده مصرعهما، كما أصيب عدد من المواطنين؛ جراء حادث سير وقع مساء اليوم الأربعاء، في منطقة "الباذان" شمال شرق نابلس .

وأكد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة في تصريح مقتضب، وفاة طفل (عامان ونصف) ووصول 12 إصابة منها 3 بحالة خطرة إلى مستشفيات نابلس جراء حادث السير.

وأشار ازريقات الى أنه لاحقا توفي بالحادث ذاته والد الطفل البالغ من 45 عاما.

ووفق العقيد ارزيقات، فقد وصلت إصابة بليغة لطفل إلى المستشفى التركي في طوباس، بفعل الحادث الذي وقع في منطقة "الباذان"، مشيرًا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق.