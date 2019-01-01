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مثير للاشمئزاز والغضب والقلق.. الهباش يعلق على تصريحات اردان العنصرية بشأن القدس!

الأربعاء 14 أغسطس 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مثير للاشمئزاز والغضب والقلق.. الهباش يعلق على تصريحات اردان العنصرية بشأن القدس!


رام الله / سما /

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان حديث وزير الأمن الإسرائيلي عن صلاة اليهود في المسجد الأقصى مثير للاشمئزاز والغضب والقلق في آن واحد .

جاءت أقوال الهباش ردا على تصريحات وزير الأمن الداخلي في دولة الإحتلال التي طالب فيها بالسماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف وهو الأمر الذ تحظره اتفاقية ادارة الحرم القدسي الشريف " الستاتيسكو ".

وأضاف الهباش في تصريح صحفي ان الاشمئزاز من هذه التصريحات كونها تأتي من رائحته العنصرية، والعقلية التي تتغذى على الإجرام والإعتداء على حقوق الآخرين واستباحة أرضهم ودمائهم ومقدساتهم، مضيفا ان هذه التصريحات العنصرية تثير الغضب مما فيه من التطاول على مقدساتنا والدعوة لإستباحتها، والقلق من أن يؤدي تخاذل المسلمين وصمت العالم الى أن تُقدم إسرائيل على ارتكاب ما لا تُحمد عقباه في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد قاضي القضاة ان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تسمح أبدا ان يتم المساس بقدسية المسجد الأقصى المبارك وحرمته ، مؤكدا ان القدس ومقدساتها سوف تبقى فلسطينية إسلامية خالصة لا حق لغير المسلمين فيها وأي تجاوز لهذه الحقيقة لن يقابل بالسكوت أو الرضوخ لأي محاولة لفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة وسنحمي قدسنا وأقصانا بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ولن نتردد ببذل الغالي والنفيس دفاعا عن الحرم القدسي الشريف .

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