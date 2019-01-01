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شاهد.. فيديو دعائي لحزب الليكود: نتنياهو منقد وقيادة حماس قناديل بحر

الأربعاء 14 أغسطس 2019 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فيديو دعائي لحزب الليكود: نتنياهو منقد وقيادة حماس قناديل بحر


القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء مقطع فيديو دعائي لحزب الليكود يظهر  زعيم الحزب،  رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو على أنه منقذ بحري ويشبه قادة حماس في غزة بقناديل البحر.

وأظهر الفيديو خلال مقاطعه نتنياهو وهو يؤدي دور المنقذ على أحد الشواطئ بهدوء واتقان من تعود على الوقوف أمام الكاميرات، مرددا عبارة "اذهبوا إلى اليمين، فالمكان أكثر أمنا هناك"، في إشارة إلى ضرورة التصويت لحزبه في الانتخابات المقبلة.

وشدد  نتنياهو في الفيديو على أنه "مستعد لأي سيناريو محتمل"، كما خاطب رواد الشاطئ قائلا: "في مياه الشرق الأوسط العاصفة، من المهم أن تبقى إسرائيل جزيرة للاستقرار".

ونوه نتنياهو في الفيديو إلى أن وزير الحرب السابق، أفيغدور ليبرمان، فشل في مهمة القضاء على القيادي في "حركة حماس"، إسماعيل هنية.

و شبه المقطع الدعائي قادة حركة حماس في قطاع غزة  بقناديل البحر التي يشكو منها رواد الشاطئ، بعد أن كان ليبرمان وعد بالقضاء عليها في ظرف يومين، وهي نفس المهلة التي قال إنه سيقضي فيها على هنية.

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