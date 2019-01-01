بالفيديو.. السنوار يكشف تفاصيل لقاء هام جمع قيادة القسام وسرايا القدس قبل ايام

غزة / سما/

كشف يحيي السنوار رئيس حركة حماس بغزة، عن تفاصيل لقاء مهم بين قيادات سرايا القدس وكتائب القسام مؤخرا.

وأكد السنوار في كلمة له: أن المقاومة الفلسطينية تعمل ليل نهار وتطور عملها وتراكب قوتها من اجل انجاز العمل الوطني الكبير المتمثل في هدف العودة الى اراضينا.

و اعلن رئيس حركة حماس بغزة، أننا كنا في لقاء على مستوى عالي ضم قيادة سياسية من حماس والجهاد وبحضور قيادة سرايا القدس و كتائب القسام.

وحول التفاصيل، قال السنوار: "جلسنا قرابة 6 ساعات بكل حب واخوة نناقش تفاصيل مشروع المقاومة وترتيبات التحضيرات للتحرير والعودة وصد العدوان".

وأوضح أن الكل يشهد تطور العمل الوطني والعلامة البارزة في الهيئة الوطنية العليا مسيرات العودة وكسر الحصار وغرفة العمليات المشتركة.