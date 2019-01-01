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صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة

الأربعاء 14 أغسطس 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب "الصلاة على الدراجة الهوائية ينفي وفاته ويوضح سبب الصورة


القاهرة /سما/

نفى مواطن مصري انتشرت قصته عبر السوشيل ميديا خبر وفاته بجلطة جراء السخرية منه بشكل لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهوره يصلي على دراجة هوائية خلال صلاة عيد الأضحى.

وسخر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة الرجل في الصلاة، وهاجموه بشدة،  وشهّروا به لأنه يصلي بطريقة خاطئة بحسب وجهة نظرهم.

وقال محمد سنقر صاحب صورة صلاة العيد على العجلة بالمحلة في رده على شائعات إصابته بجلطة ووفاته: صليت بهذا الشكل لعدم قدرتي على السجود على الأرض بسبب آلام ظهرى.. وتعرضت للإساءات من أشخاص غير أسوياء.

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