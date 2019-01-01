وزير اسرائيلي: إسرائيل هي صاحبة السيادة في القدس

القدس المحتلة / سما /

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي، تأتي اكاذيب كاتس على الرغم من الاعتداءات المتواصلة المحمومة على القدس المحتلة والهادفة لتهويد المدينة المقدسة.

وأضاف كاتس، إن تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بضرورة السماح لليهود بالصلاة في الأقصى بأي وقت يشاءون، وتغيير الوضع الرهن، لا يعدو كونه اقتراحًا غير ملزم طرح على طاولة الحكومة، على حد زعمه.

وتابع كاتس: "إن إسرائيل هي صاحبة السيادة في القدس"، مشددًا على أن "إسرائيل تتيح حرية العبادة كاملةً لجميع الديانات السماوية في المدينة المقدسة دون استثناء"، على حد زعمه.