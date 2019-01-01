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النضال الشعبي تحذر من الدعاية الإعلامية الإسرائيلية حول "التسهيلات للفلسطينيين"

الأربعاء 14 أغسطس 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
النضال الشعبي تحذر من الدعاية الإعلامية الإسرائيلية حول "التسهيلات للفلسطينيين"


طولكرم / سما /

حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في طولكرم الأربعاء من الدعاية الإعلامية الكاذبة، والتصريحات الإعلامية لقوات الاحتلال الإسرائيلية حول التسهيلات المقدمة للفلسطينيين خلال الأعياد ، مشيرة ً أنها للاستهلاك الإعلامي فقط .

وأضافت الجبهة، أن ما تحدثت به " السلطات الإسرائيلية أنها منحت الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية عدة تسهيلات ، لا تعدو عن كونها نوعا من التضليل الإعلامي لخداع الرأي العام ، وللتخفيف عن أزمة الاحتلال .

وأكدن، أن التجارب الماضية تشير وبوضوح إلى أن حكومة الاحتلال لا توجد على أجندتها سوى المزيد من ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتسيطر على عقلية حكومتها الاستيطان وتحديدا في مدينة القدس .

وأضافت، إن ما تعلن عنه سلطات الاحتلال من إجراءات هي غير كافية ولا ترتق إلى مستوى ما عليها من التزامات دولية بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

وتابعت، أن المراوغة السياسية التي يتبعها الاحتلال ، ودعايته الإعلامية الهادفة لكسب الرأي العام العالمي لصرف النظر عن إجراءات التهويد والاستيطان وسياسة الإبعاد وكافة القوانين العنصرية المتطرفة ، تتطلب الحذر الشديد ، وأن إزالة حاجز هنا أو هناك وعدم دخول قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية ، ليست ما يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية ، وأن الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وتحدي إرادة المجتمع الدولي بمواصلة البناء الاستيطاني ، يتطلب العمل الجدي والمسؤول لوقف تلك الإجراءات، فهي الأساس لانطلاق أية عملية تسوية في المنطقة.

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