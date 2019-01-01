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مستشفيات غزة تعاملت مع 14926 حالة مرضية خلال عيد الأضحى

الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفيات غزة تعاملت مع 14926 حالة مرضية خلال عيد الأضحى


غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 14926 حالة مرضية في اقسام الطوارئ خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أنه تم التعامل مع 3168 في مجمع الشفاء الطبي، و82 حالة في مستشفى الرنتيسي التخصصي، و838 حالة في مستشفى النصر للأطفال، و788 حالة في مستشفى الدرة للأطفال، و629 حالة في مستشفى العيون، وذلك بمدينة غزة لوحدها.

فيما تعاملت مع 2800 حالة في مجمع ناصر الطبي، و1170 في مستشفى غزة الأوروبي، وذلك بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما تعاملت مع 210 حالات في مستشفى الهلال الإماراتي، و1252 في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوب القطاع.

وتم التعامل مع 1835 حالة في مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة، و781 حالة في مستشفى بيت حانون و1373 في مستشفى الاندونيسي شمال القطاع.

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