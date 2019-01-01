قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية وقرية الولجة

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن موظفين من ما يسمى الادارة المدنية في مجمع مستوطنة " غوش عصيون" جنوب بيت لحم، وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة حبل رويسات شرق القرية وتمركزوا فيها.

يذكر أن قرية الولجة تعرضت يوم امس لاقتحام قوات الاحتلال وأخطار بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء وتسليم دعوة لمواطن للتحقيق معه حول بناء منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ايضاً، اليوم الأربعاء، خيام أحد المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وشرعت في تفتيشها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن الجنود اقتحموا المنطقة بجيبين عسكريين وشرعوا بأعمال التفتيش لخيام المواطن عمر بشارات دون معرفة الأسباب.