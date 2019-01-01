سوريا : الجيش يتابع تقدمه لاستعادة خان شيخون بريف إدلب

دمشق/وكالات/

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن سيطرة الجيش على أربع قرى جديدة في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد، في إطار تقدمه نحو بلدة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب لتحريرها من الإرهابيين.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء: إن"القوات المسلحة العاملة في محافظة حماة استعادت السيطرة على كفرعين خربة، مرشد، المنطار، تل العاس، في ريف إدلب الجنوبي"​​​.

ويستمر الجيش في سير عملياته العسكرية على محور مدينة الهبيط، مقلصا بذلك المسافة التي تفصله عن مدينة خان شيخون لنحو 7 كم، بعدما سيطر على بلدة كفرعين شرق الهبيط بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

وكان الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة لاستعادة السيطرة على ريفي حماة وإدلب وتمكن خلالها من وصول قواته إلى مشارف خان شيخون، أحد معاقل جبهة النصرة في ريف إدلب.

المصدر: وكالات