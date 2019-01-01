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قرقاش يعلق على لقاء ممثل الحوثيين بخامنئي

الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يعلق على لقاء ممثل الحوثيين بخامنئي


ابو ظبي / وكالات/

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن اللقاء الذي جمع قيادات من الحوثيين بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، دليل يثبت أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران.

وقال خامنئي أمس الثلاثاء، خلال استقباله المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي، محمد عبد السلام، إن  السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن، مشددا على ضرورة مواجهة مؤامراتهما ودعم وحدة اليمن.

من جهته، صرح المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، بأن "مواقف إيران في دعم الشعب اليمني تبعث فيهم الحماس"، مشيرا إلى أن "ولاية خامنئي امتداد لولاية النبي والإمام علي".

المصدر: "تويتر"

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