الرياض تطلب من ناشطة سعودية مسجونة نفي تعرضها للتعذيب في اطار اتفاق “للافراج عنها”

دبي ـ (أ ف ب) –

قالت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول الثلاثاء ان السلطات السعودية عرضت الافراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن.

وكتب شقيقها وليد الهذلول على تويتر “أمن الدولة زار لجين في سجن الحائر للتوقيع على موافقة أنها تخرج في تسجيل وتقول انها لم تتعرض لتعذيب”.

ولم يصدر رد فوري من السلطات السعودية، كما لم تستجب وزارة الاعلام لطلبات الحصول على تعليق.

وبلغت الهذلول عامها الثلاثين في السجن، وهي من بين عدد من الناشطات البارزات اللواتي يواجهن حاليا المحاكمة بعد اعتقالهن العام الماضي في حملة ضد النشطاء.

والهذلول هي من بين عدد من المعتقلين الذين اتهموا المحققين بالتعذيب والإساءة الجنسية، وهي تهم نفتها الحكومة السعودية بشدة.

وقال شقيقها انها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب كشرط مسبق للإفراج عنها.

وأضاف أن العائلة كانت تنوي الابقاء على الاتفاق سرا.

إلا أن مسؤولي أمن الدولة زاروها مرة أخرى في السجن وطلبوا منها تسجيل نفيها في شريط فيديو.

وكتب على تويتر “الظهور في فيديو انها لم تتعرض لتعذيب، هذه مطالب غير واقعية”.

وكتبت شقيقتها لينا الهذلول على تويتر “عُرض على لجين اتفاق أن تنفي التعذيب ويتم الافراج عنها”.

وأضافت “مهما يحدث فإنني اشهد مرة جديدة على أن لجين تعرضت للتعذيب الوحشي والاساءة الجنسية”.