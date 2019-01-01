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زعماء دول العالم يشاركون في حفل "إحياء ذكرى المحرقة"

الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعماء دول العالم يشاركون في حفل "إحياء ذكرى المحرقة"


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية السابعة، أن زعماء دول العالم خاصةً من أوروبا وأميركا الشمالية وكذلك استراليا، سيشاركون في المنتدى الدولي الخامس لإحياء ما تسمى "ذكرى المحرقة اليهودية".

وأوضحت القناة، إن المنتدي سيعقد في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل، في متحف "ياد فاشيم" بالقدس. حيث سيتم خلاله التأكيد على تذكار "المحرقة اليهودية" ومحاربة معاداة السامية.

ومن بين الحضور إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وفرانك شتاينماير الرئيس الألماني، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، والرئيس النسماوي ألكسندر فان دير بيلين.

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