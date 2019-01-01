13509 مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة ثالث أيام عيد الاضحى

اريحا / سما /

أفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود في تصريح صحفي أن عدد المغادرين 8797 مسافر، فيما وصل عدد القادمين 4712 مسافر، بينما تم ارجاع 19 مسافر.

وبلغ عدد المسافرين عبر معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن خلال ثالث أيام عيد الأضحى أمس الثلاثاء، 13509 ألف مواطن في كلا الاتجاهين.

وأضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.