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كيف تتم عملية غسيل المعدة؟

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتم عملية غسيل المعدة؟


وكالات / سما /

تعرف عملية غسيل المعدة على أنّها عملية تُجرى من أجل إفراغ المعدة من محتوياتها عند حدوث حالة تسمم طارئة، أو لعمل إجراءات تحليلية لعصارة المعدة .

خطوات إجراء غسيل المعدة

أولاً يتم تخدير الحلق حتى لا يشعر المريض بمرور أنبوب الغسيل إلى معدته.

ثانياً يتم إدخال أنبوب طبي عن طريق فم المريض أو الأنف حتى يصل إلى المعدة والأمعاء .

ثالثاً يقوم الطبيب بدفع كمية من المحلول الملحي خلال الأنبوب حتى لا يحدث عدم اتزان في أملاح الجسم .

رابعاً يقوم الطبيب بشفط محتويات المعدة من خلال الأنبوب .

أسباب قد تؤدي إلى غسيل المعدة

هناك العديد من الأسباب التي قد يتعرض لها الإنسان وتؤدي إلى خضوعه للغسيل المعوي منها:

تناول السموم عن طريق الخطأ مثل المبيدات الحشرية والصابون السائل وغيرها من المواد التي قد تسمم الجسم وتؤدي إلى الوفاة.

تناول جرعات كبيرة من الأدوية، فالأدوية في النهاية ما هي إلا مواد كيميائية وتناول جرعات كبيرة منها في وقت واحد يسمم الجسم ويعرض حياة الإنسان للخطر.

الخضوع لعملية جراحية في المعدة بالطبع يتطلب هذا تنظيف المعدة من أي بقايا طعام بها.

في حالة تعرض المعدة للنزيف الداخلي يجب تخليص المعدة من الدم الموجود فيها.

يستخدم الغسيل المعوي أيضاً في حالة انسداد الأمعاء.

مضاعفات الغسيل المعوي

قد يحدث بعض المضاعفات للجسم نتيجة إفراغ محتويات المعدة بهذه الطريقة. ومن هذه المضاعفات: جروح في المريء نتيجة إدخال الأنبوب خلاله، حدوث التهاب رئوي، وهذا يحدث في حالة دخل إلى الرئة بعض السوائل التي تدخل المعدة أو تخرج منها.

إذا طالت مدة استخدام الأنبوب في بعض الحالات الجراحية قد يحدث ثقب في المريء أو نزيف بسيط.

#غسيل المعدة

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