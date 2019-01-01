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قلق في السعودية من حجب "سناب شات" بالمملكة

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في السعودية من حجب "سناب شات" بالمملكة


وكالات / سما /

تصدر تطبيق الفيديوهات الشهير "سناب شات"، أمس الثلاثاء، قائمة الترندات على موقع "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما واجه العديد من مستخدميه هناك صعوبة في الدخول إلى حساباتهم.

ولاحظ المستخدمون أن "سناب شات" أخرجهم من حساباتهم دون سابق إنذار ودون أي سبب واضح، فيما اكتشف آخرون أنه تم تعطيل حساباتهم.

وتساءل أحد المغردين على "تويتر": "سناب شات يعني معلق الحين متأكدين ؟؟".

​وعلى النقيض، أكد بعض المستخدمون أن التطبيق يعمل دون مشاكل، مثل ذلك المغرد، الذي قال إن حسابه على سناب شات" لم يتعرض لأي تعليق.

​وغرد مغرد آخر: "سناب شات. وش فيه".

​ولكن أصدرت إدارة "سناب شات" الأمريكية، أمس الثلاثاء، بيانا رسميا، أكدت فيه أنها مدركة تماما للمشكلة المتعلقة في عدم قدرة عدد من مستخدميه من الولوج إلى حساباتهم الخاصة، وأنهم يعملون حاليا على حل المشكلة، ليتضح أنها مشكلة عالمية، وليست في المملكة العربية السعودية فقط.

#سناب شات #السعودية

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