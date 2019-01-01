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العثور على 25 قطعة سلاح لدى رجل أطلق تهديدات في امريكا

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على 25 قطعة سلاح لدى رجل أطلق تهديدات في امريكا


وكالات / سما /

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أنه عثر على 25 قطعة سلاح ناري وحوالي عشرة آلاف رصاصة في ولاية أوهايو بشمال شرق الولايات المتحدة، لدى شاب في الثامنة عشرة من العمر أوقف لأنه أطلق دعوات إلى قتل شرطيين.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في شكوى رفعها الإثنين ضد جاستن أولسن، أن الشاب نشر على الموقع الإلكتروني “منتدى آي-فاني” الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة. وكتب في واحدة من هذه الرسائل “أطلقوا النار على كل موظف فدرالي”.

وعند تفتيش منزل والده في بوردمان بشرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آلية وذخائر وملابس تمويه.

واعترف المشتبه به بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الانترنت لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من “مزاح”.

وكانت عمليتا إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في الثالث من آب/ أغسطس في الباسو بولاية تكساس وتسعة قتلى في دايتون بأوهايو.

#سلاح #جاستن أولسن

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