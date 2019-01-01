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لماذا لا يتوقف الكلب عن النباح؟ هل هناك حل؟

الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا لا يتوقف الكلب عن النباح؟ هل هناك حل؟


وكالات / سما /

 أحيانا ما تكون بعض الكلاب سريعة الهياج، فحينما يرن أحدهم جرس الباب أو يقرع الباب، ينبح الكلب كما لو كانت حياته في خطر. ولكن لماذا يفعل ذلك؟ وهل هناك طريقة لوقفه؟

النباح هو طريقة تواصل الكلاب مع بعضها وإعرابها عن نفسها. إن هذا طبيعي للغاية وبعض الكلاب يتم تربيتها خصيصا لتنبح كثيرا مثل كلاب الصيد التي تنبح لتظهر لمالكها أين توجد الحيوانات التي تم اصطيادها.

وتقول يوليانه بروير عالمة الأحياء السلوكية إن النباح الكثير وغير المرغوب عادة ما يتم التدريب عليه لا شعوريا. وعلى سبيل المثال عندما يمسك المالك برباط الكلب ويضع معطفه ويريد مغادرة الشقة.

وبالنسبة للكلب من الواضح أنه سوف يخرج للتمشية. وتضيف بروير: "إذا ما نبح الكلب بفرح وغادر المالك المنزل معه فهذا تعزيز إيجابي. وفي المرة المقبلة قد ينبح بالفعل عندما يصل المالك للمفتاح".

وتنصح بالوقوف حتى يهدأ الكلب ويصمت. ودعونا نسميه فيدو. وتقول: "حينها فقط غادر المنزل". فيمكن التشجيع على النباح غير المرغوب إذا ما أخذ الكلب طعامه بسبب النباح المستمر. ويمكن استخدام نفس الأسلوب هنا: فيدو لن يأخذ الطعام إلا إذا توقف عن النباح.

يمكن أن يعني النباح عند سياج الحديقة أن الكلب الذي تُرك بمفرده، ينادي على أصحابه. وتقول العالمة السلوكية دوريت فيدرسين-بيترسين: "يمكن أن يصف المرء هذا النوع من النباح بنباح الانفصال".

من وجهة نظر الكلب نباح الانفصال مفهوم. إنها كائنات اجتماعية للغاية تعيش في مجاميع ولا تفهم لماذا تركها قائد المجموعة.

وتقول عالمة نفس الحيوان أنجيلا بروس: "يجب أن تتعلم الكلاب أن أصحابها من البشر أحيانا ما يتركونها بمفردها ولكن دائما ما يرجعون". مارس هذا بترك الغرفة لثوان قليلة واغلق الباب وعد. وكرر هذا عدة مرات في اليوم وزد المدة الزمنية تدريجيا. ولكن لا تعد إلى الكلب إذا ما نبح أو أصدر أنينا لأن هذا يعزز السلوك السيء.

#الكلب

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